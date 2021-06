Scarlet Nexus, dalla trama al gameplay: il nuovo trailer italiano presenta l'Action RPG

Con la nuova IP di Bandai Namco ormai entrata nel mese di lancio, il team di sviluppo propone alla community videoludica un ricco video di approfondimento dedicato a Scarlet Nexus.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il trailer in lingua italiana illustra nel dettaglio gli aspetti distintivi della produzione, spaziando tra trama, ambientazione, personaggi principali e meccaniche di gameplay. Con una durata di ben 8 minuti, il filmato ripercorre la situazione di crisi che caratterizza l'Action RPG dalle atmosfere brainpunk, in cui lo sviluppo di poteri psichici da parte degli esseri umani ha attirato sulla Terra pericolosi mutanti noti come Estranei.



La storia di Scarlet Nexus vede infatti l'umanità sull'orlo del collasso, impegnata in uno scontro senza tregua contro le orrende creature. Immuni alle armi convenzionali, queste ultime possono essere affrontate solamente tramite poteri extrasensoriali, circostanza che ha portato alla creazione di una forza speciale combattente composta da psionici.

Scarlet Nexus sarà disponibile su PC e console a partire dal 24 giugno: per tutti i giocatori che desiderano avere un primo assaggio delle potenzialità del titolo, ricordiamo che i contenuti della Demo di Scarlet Nexus sono ora disponibili su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, mentre il test non è stato purtroppo reso disponibile su PC.