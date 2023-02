Scarlet Nexus e TT Isle of Man Ride on the Edge 2 gratis con i Free Play Days

Come ormai abituati da diverso tempo, l'ecosistema verde crociato targato Microsoft metterà a disposizione una nuova gamma di prodotti che potranno essere provati gratuitamente attraverso i Free Play Days. Si tratta di un'iniziativa ben nota al pubblico, che mette a disposizione dei giocatori esperienze differenti da provare.

Gli ultimi giorni hanno visto in primo piano, tra le proposte videoludiche della suddetta iniziativa, For Honor e Naruto To Boruto Shinobi Stiker gratis su Xbox. Questa volta, però, è il turno di una delle più recenti produzioni videoludiche targate Bandai Namco: Scarlet Nexus potrà essere giocato gratuitamente a partire da oggi, giovedì 9 febbraio 2023.

Tuttavia, non vi è solo quest'ultima produzione che costituirà la nuova offerta dei Free Play Days: è anche il turno il TT Isle of Man Ride on the Edge 2 e di The Ascent. Anche questi ultimi due titoli, come il primo, potranno essere provati senza costi aggiuntivi a partire dal 9 febbraio 2023, previa l'attivazione di un abbonamento ad Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Tale iniziativa giungerà al termine al partire dal 12 febbraio 2023, il che permetterà a tutti gli utenti di accedere alla versione completa dei tre giochi fino al termine della settimana corrente. In totale vi saranno poco più di tre giorni per poter mettere le mani su ciò che le avventure di Bandai Namco, Kylotonn e Neon Giant hanno da offrire a tutti gli utenti. Ciò nonostante, il vero piatto forte di questa offerta videoludica è indubbiamente Scarlet Nexus.

Qualora foste interessati a conoscere la nostra opinione sul titolo di Bandai Namco pubblicato nella seconda metà del 2021, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Scarlat Nexus, a cura di Gabriele Laurino.