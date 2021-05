Scarlet Nexus: l'umanità combatte la minaccia aliena degli Estranei nel video di apertura

In vista del lancio di Scarlet Nexus, Bandai Namco collabora con SUNRISE e ORAL CIGARETTES per realizzare il trailer in cinematica che aprirà ufficialmente l'avventura ruolistica ormai prossima ad approdare su PC e console.

Il video ci tuffa nelle atmosfere della metropoli cyberpunk di New Himuya per mostrarci gli sconvolgimenti causati dall'arrivo degli Estranei, una progenie di creature aliene mutanti che minaccia di distruggere l'umanità.

L'ultima speranza per il genere umano e gli abitanti di New Himuka sarà rappresentata da Yuito Sumeragi o Kasane Randall, anch'essi presenti nell'Opening Movie di Scarlet Nexus: nei panni di queste due reclute dell'FSE, il nostro compito sarà quello di combattere gli alieni mettendo in pratica le tecniche di combattimento psioniche apprese nell'addestramento.

L'uscita di Scarlet Nexus è prevista per il 25 giugno su PC, PS4 e Xbox One. Il titolo arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione appositamente ottimizzata per le nuove piattaforme di Sony e Microsoft. Oltre al video in cima a questa notizia, date un'occhia al nostro speciale su Scarlet Nexus alla scoperta del Brainpunk Action GDR di Bandai Namco e del team di God Eater.