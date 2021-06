Scarlet Nexus uscirà al lancio su Xbox Game Pass? Lo suggerisce Jeff Grubb

Durante l'ultimo podcast organizzato da Jeff Grubb, l'ormai noto giornalista e insider non si è limitato a suggerire l'imminente arrivo di novità su Elden Ring da parte di Geoff Keighley ma si è detto certo del fatto che Microsoft sia ormai in procinto di svelare l'arrivo di Scarlet Nexus su Xbox Game Pass.

Nel corso del recente streaming organizzato da Grubb e dai curatori di XboxEra, il redattore di VentureBeat ha discusso delle strategie di Microsoft per potenziare il Game Pass e delle sorprese in serbo dalla casa di Redmond per lo show Xbox e Bethesda per l'E3 2021.

In un passaggio del video pubblicato da Grubb (lo trovate al minuto 59:00), il giornalista ha dichiarato che "penso proprio che Scarlet Nexus sia destinato ad arrivare al lancio su Game Pass, o almeno è ciò che mi è stato riferito".

L'uscita dell'ultima fatica action ruolistica di Bandai Namco è prevista per il 24 giugno: l'annuncio del suo ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass, a voler dar retta alle indiscrezioni condivise da Jeff Grubb, dovrebbe perciò avvenire con ogni probabilità durante lo Showcase Microsoft e Bethesda del 13 giugno.

Nell'attesa di chiarire ogni dubbio, vi lasciamo in compagnia delle nostre impressioni sulla demo di Scarlet Nexus, con tutte le analisi e le riflessioni di Giuseppe Arace sull'impianto di gameplay, sulla narrazione e sulla progressione GDR di questa nuova IP a tema brainpunk.