Scarlet Nexus, il viaggio ha inizio: demo disponibile su Xbox One e Xbox Series S|X

Come promesso in occasione dell'annuncio della Demo di Scarlet Nexus, i vertici di Bandai Namco hanno ora reso disponibile un primo assaggio del proprio Action RPG.

L'inquietante universo di Scarlet Nexus è infatti ufficialmente approdato tra i lidi di Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Le console di passata e nuova generazione di casa Microsoft accolgono a partire da quest'oggi, venerdì 21 maggio, una prima Demo del titolo, il cui Day One resta fissato per il prossimo mese. Gli hardware verdecrociati offrono in anteprima la possibilità di vivere le fasi iniziali dell'Action RPG, nei panni di entrambi i protagonisti: Yuito Sumeragi e Kasane Randall.

I giocatori che si cimenteranno con la Demo di Scarlet Nexus, lo ricordiamo, avranno la possibilità di trasferire i propri progressi all'interno della versione finale del titolo. Usufruendo di tale feature, sarà inoltre possibile sbloccare una serie di bonus esclusivi per i due personaggi principali dell'oscura avventura. In seguito al debutto su Xbox One e Xbox Series X|S, la Demo sarà disponibile anche su PlayStation 4 e PlayStation 5, a partire dal 28 maggio. In attesa del debutto del gioco sul mercato videoludico, atteso per il 25 giugno, sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli su trama e gameplay di Scarlet Nexus, descritti dai nostri Antonello "Kirito" Bello e Giuseppe Arace.