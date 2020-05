Scarlet Nexus: Video Anteprima del nuovo Action RPG in stile anime

Durante il ricco Inside Xbox del 7 maggio c'è stato spazio anche per Scarlet Nexus, una nuova IP di Bandai Namco Entertainment sviluppata sotto la guida di alcuni ex membri del team responsabile di Tales Of, tra cui Keita Iizuka (anche produttore di Code Vein e God Eater 2).

Scarlet Nexus è un action GDR con un riuscito stile anime che calerà i giocatori nei panni di Yuito Sumeragi, un ragazzo dotato di particolari poteri psico-cinetici, per esplorare la città futuristica di New Himuka e svelare i misteri di un futuro Brain Punk tra tecnologia e abilità psichiche. Stando a quanto affermato da Stephen Akana, senior brand manager di Bandai Namco America, Scarlet Nexus punta a cambiare il modo in cui gli utenti vedono i giochi di ruolo giapponesi, mettendo sul piatto ambientazioni futuristiche e un sistema di combattimento pensato per bilanciare azione frenetica e pianificazione strategica. Una potente dichiarazioni di intenti che suggerisce quanto il team nipponico stia scommettendo sulla riuscita della sua nuova proprietà intellettuale.

Il titolo è in sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC (Steam), con tanto di supporto allo Smart Delivery sulle console di Microsoft.