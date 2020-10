Scarlet Nexus: il primo video diario racconta la genesi del GDR sci-fi

Dopo aver confezionato un trailer sulla storia di Scarlet Nexus, Bandai Namco dedica il primo video diario del GDR sci-fi all'impegno profuso dal team diretto da Kenji Anabuki nel dare forma a questo intrigante progetto crossgen.

Il filmato offre degli spezzoni di gameplay inediti con il commento dei principali attori dei Bandai Namco Studios. A detta dello stesso Anabuki, e del produttore Keita Iizuka, il concept alla base del loro prossimo action ruolistico realizzato dagli autori della serie di God Eater farà propri i termini Scarlet (rosso) e Nexus (connessione) per rappresentare visivamente il legame tra i giocatori e i diversi elementi di questa dimensione fantascientifica.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori nipponici ci condurrà tra i grattacieli della città cyberpunk New Himuka e graviterà attorno alla figura di Yuito Sumeragi, una recluta della Forza di Soppressione Estranei (FSE) formata per difendere la Terra dall'invasione di una schiera di mutanti impazziti.

Prima di lasciarvi in compagnia del primo video diario di Scarlet Nexus, vi ricordiamo che l'ultima IP firmata Bandai Namco è attesa in uscita su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X ed S ma senza indicazioni precise sulla finestra di lancio.