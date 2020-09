Scarlet Nexus: il videoclip ufficiale del brano dei The Oral Cigarettes

Mentre continuiamo a pazientare nell'attesa che venga rivelata la data d'uscita, Bandai Namco Entertainment ci offre un nuovo assaggio dell'action RPG anime Scarlet Nexus, stavolta sotto forma di un brano della colonna sonora ufficiale eseguito dal gruppo alternative rock giapponese The Oral Cigarettes.

S'intitola Dream in Drive, e a detta dei creatori è caratterizzato da una stile che ben si sposa con l'universo di Scarlet Nexus, grazie ad una musicalità anni '90 che si mescola perfettamente con la città di New Himuka. A presentarlo c'è un bel videoclip, che alterna la performance di The Oral Cigarettes con numerose scene tratte dal gioco vero e proprio. Dopo averlo visto - lo trovate in cima a questa notizia - fateci sapere cosa ne pensate scrivendo un commento nell'apposita sezione!

Scarlet Nexus, ricordiamo, è un nuovo action-RPG sviluppato da Bandai Namco Studios sotto l'egida di alcuni autori di Tales Of. Nei panni di Yuito Sumeragi, sarete chiamati a risolvere i misteri di un futuro Brainpunk, sospeso tra tecnologia e abilità psichiche. L'uscita è prevista su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, ma la data non è ancora nota. Nel frattempo, leggete la nostra anteprima di Scarlet Nexus.