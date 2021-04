Scarlet Nexus: Yuito e Kasane contro gli Estranei nei nuovi video gameplay

Di ritorno dal tour virtuale di New Himuka, gli sviluppatori di Scarlet Nexus ci riproiettano nella dimensione sci-fi del prossimo action ruolistico di Bandai Namco con delle scene di gameplay inedite incentrate, questa volta, sulle tecniche di combattimento di Yuito e Kasane.

Nel fronteggiare la minaccia rappresentata dagli Estranei, Yuito potrà fare appello alla sua abilità di Chiaroveggenza per rivelare la presenza dei nemici nelle vicinanze e, una volta individuati, sferrare attacchi di Pirocinesi per infliggere quanti più danni possibile agli alieni mutanti.

Non meno "incinsive" saranno poi le tecniche da utilizzare con Kasane: nei suoi panni, i giocatori potranno infatti sfruttare la Telecinesi e attingere agli elementi che compongono lo scenario per falciare tutti gli abomini che oseranno ostacolare il cammino della recluta dell'FSE.

Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende per il 25 giugno in coincidenza dell'uscita di Scarlet Nexus su PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltreché su PC. Se volete saperne di più sull'ultima proprietà intellettuale firmata da Kenji Anabuki e dagli sviluppatori della serie di God Eater, il nostro consiglio non può che essere quello di recuperare lo speciale di Antonello "Kirito" Bello su Scarlet Nexus tra personaggi e gameplay.