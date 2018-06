Scarlet è il nome in codice della prossima Xbox, secondo un insider

Con l'annuncio a sorpresa di ieri sera, Phil Spencer ha confermato che i lavori sulla prossima Xbox sono già iniziati. Come riportato su Thurrot, portale che aveva già anticipato con successo alcuni dettagli della conferenza E3, il nome in codice della nuova console sarebbe "Scarlet".

Dal momento che stiamo parlando di rumor non ancora confermati, tuttavia, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli. Quello che sappiamo con certezza, però, è che la Casa di Redmond si è messa al lavoro sulla prossima Xbox, naturalmente con gli occhi puntati verso la prossima generazione di hardware.

"Lavoreremo duramente e ci impegneremo per dare ai giocatori un punto di riferimento per i videogiochi su console", ha dichiarato Phil Spencer durante la conferenza Xbox di ieri sera, ribadendo come Microsoft stia investendo anche sul Cloud e sull'Intelligenza Artificiale. Voi cosa vi aspettate da Xbox Two e dalle console next-gen?

Ricordiamo inoltre che l'azienda americana ha acquisito cinque nuovi studi di sviluppo, con l'obiettivo di aumentare il numero di produzioni first party: le software house in questione sono Playground Games (Forza Horizon), Compulsion Games (We Happy Few), Ninja Theory (Hellblade) e Undead Labs (State of Decay), senza dimenticare la formazione di un nuovo team interno chiamato The Initiative.