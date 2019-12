La scarpe Adidas di Ninja sono ora disponibili all'acquisto!

Come promesso, Adidas ha lanciato anche in Italia le scarpe Ninja Nite Jogger, che come il nome lascia chiaramente intendere sono dedicate a Tyler "Ninja" Blevins, content creator divenuto incredibilmente celebre grazie a Fortnite e ora legato da un contratto in esclusiva con la piattaforma streaming Mixer.

"È arrivato il momento di accogliere una nuova corrente dello sport. Streamer e gamer professionista, Tyler "Ninja" Blevins collabora con adidas per ricordare la dedizione e l'impegno che ci vogliono per diventare il migliore tra i migliori. Prendi esempio e mettiti comodo mentre lavori duro per i tuoi obiettivi. Raffinate e reattive, le Nite Jogger sono pronte a far decollare il tuo gioco".

Presentate con lo slogan "Time In", impresso sul lato interno delle calzature, le scarpe Ninja Nite Jogger sono disponibili nei punti vendita autorizzati e sul sito ufficiale di Adidas al prezzo di 149,98 euro. Sono caratterizzate dall'unione di tre colori - bianco, collegiate navy e collegiate royal - e presentano una calzata regolare, la chiusura con lacci, una tomaia in mesh con rivestimenti in pelle, un'intersuola Boost reattiva, una suola in gomma e lo stabilizzatore del tallone in TPU. Attualmente sono disponibili dai numeri 36 a 49 1/3, ma prossimamente verranno commercializzate anche nella loro versione per bambini. Nella galleria in calce potete ammirarle nei dettagli da differenti angolazioni.