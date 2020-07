Scarpe PlayStation ispirate alla PS1 in vendita ora da Zara, anche in Italia!

Il colosso dell'abbigliamento low cost Zara presenta le Sneakers PlayStation, scarpe ispirate ai colori e al design della prima storica console Sony uscita nel 1994. Sono in vendita online e nei negozi Zara, anche in Italia.

"Sneakers con struttura a calzino con stampa e dettagli PlayStation. Tiretto anteriore e posteriore per indossarle più facilmente. Regolazione con fascetta elastica anteriore. Fodera interna e soletta effetto memory in tessuto. Suola leggera con camera d'aria decorativa."

Le scarpe presentano particolari estetici portati al successo da brand come Nike e Jordan, come il cuscinetto d'aria ben visibile sul tallone e la linguetta posteriore, in questo caso personalizzata con la scritta PlayStation. Da notare anche la riproduzione dei tasti Power e Reset sul retro, oltre agli iconici simboli del DualShock sulla fascia superiore proteggi lacci.

Prodotte su licenza ufficiale, le Sneakers PlayStation costano 39.99 euro e sono disponibili in numeri che vanno dal 27 al 39, pensate dunque per bambini e ragazzi giovanissimi e non disponibili in taglie per adulti. Fateci sapere se le avete avvistate nei negozi Zara, potrebbero essere un bel regalo per figli, cugini, nipoti e fratellini più piccoli, non trovate?