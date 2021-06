Scars Above: il mondo alieno dello sparatutto horror si rivede nel video gameplay

Gli autori di Mad Head Games ci rituffano nelle atmosfere sci-fi di Scars Above con un video gameplay tratto dalla versione Alpha del loro sparatutto horror presentato nel corso dell'E3 2021 conclusosi di recente.

Sviluppato con la partecipazione di Koch Media, Scars Above verterà attorno alle vicende vissute da Kate, un'astronauta caduta misteriosamente in un sonno profondo e risvegliatasi, per chissà quale ragione, su di un pianeta alieno pieno di pericoli da fronteggiare.

Come possiamo intuire ammirando gli spezzoni di gameplay dell'ultimo video, la nostra alter-ego disporrà di uno scanner che le consentirà di acquisire le competenze necessarie per ottenere un vantaggio negli incontri ravvicinati con queste creature.

Il concept di questo progetto che, innegabilmente, ricorda l'epopea roguelike vissuta dagli emuli dell'astronauta Selene di Returnal su PS5, prevede anche delle sessioni esplorative all'interno di aree piene di enigmi ambientali da risolvere per potenziare il proprio equipaggiamento.

Nell'attesa di conoscere la finestra di lancio di questo interessante progetto, vi rimandiamo al nostro speciale su Scars Above a firma di Giuseppe Carrabba, con tutte le informazioni sul gameplay, sulla storia e sulle ambizioni che accompagnano lo sviluppo del titolo.