Scars Above, il terrore domina la GamesCom 2022 in un nuovo video di gameplay!

Il palco della GamesCom 2022 si è tinto di horror questa sera, grazie a un nuovo video esclusivo incentrato sul titolo Scars Above, videogioco attualmente in sviluppo presso lo studio di Mad Head Game. Pronti ad assaporare il terrore estremo?

Nell'interessante video possiamo osservare una donna su un pianeta deserto, con la scena che si sposta poi su un'astronave. Il titolo sci-fi sembra avere una forte impronta esplorativa, e prevede l'utilizzo delle armi per difendersi dai nemici.

Il video è, come sempre, allegato a questa notizia. Buona visione!

Scars Above è in sviluppo per PC e console con uscita fissata per il 2022.

La copertura della GamesCom 2022 continua sulle pagine di Everyeye.it, continuate a seguirci!