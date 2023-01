Scars Above, nuovo video: ecco come è nata la nuova avventura sci-fi

Dopo aver svelato la data d'uscita di Scars Above ai TGA 2022, i ragazzi di Mad Head Games raccontano in video la genesi del loro intrigante sparatutto in terza persona che fonde fantascienza, azione e avventura.

La nuova esperienza sparatutto edita da Prime Matter ci farà indossare i panni di Kate, un'astronauta caduta misteriosamente in un sonno profondo e risvegliatasi, per chissà quale motivo, su un pianeta alieno pieno di pericoli da fronteggiare.

Nel corso dell'avventura potremo servirci di una serie di equipaggiamenti ipertecnologici, non prima però di acquisire le competenze necessarie a padroneggiarle con l'ausilio di uno scanner con cui 'sondare il terreno' alla ricerca di informazioni, dati scientifici e indizi per risolvere gli enigmi ambientali.

Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco sarà però rappresentato dagli scontri a fuoco con le creature aliene che infestano questa dimensione a tinte oscure, un approccio che ci riporta inevitabilmente alla memoria le sfide affrontate dall'astronauta Selene nell'inferno extraterrestre di Returnal. Diversamente dall'ormai celebre roguelike di Housemarque, però, l'approccio adottato da Mad Head Games per erigere l'impalcatura ludica di Scars Above sembra essere più 'ponderato', con sessioni di esplorazione dal respiro più ampio e un gunplay meno frenetico.

Per averne la controprova non ci resta che attendere l'uscita di Scars Above, prevista per il 28 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi invitiamo a leggere il nostro ultimo approfondimento sul suggestivo universo di Scars Above tra futuro e tradizione.