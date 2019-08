Scatti spettacolari in Marvel's Spider-Man per PS4: esempi e consigli direttamente da Sony

Dopo aver recentemente superato quota tredici milioni di copie vendute, Marvel's Spider-Man si conferma una delle recenti esclusive Sony più apprezzate dal pubblico.

Non a caso, il colosso videoludico ha deciso di pubblicare sulle pagine del Blog ufficiale Palyatation uno speciale interamente dedicato al gioco ed alla sua Photo Mode. Al suo interno, Justin Massongill, di SIEA, ha offerto alcuni consigli per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla modalità fotografica implementata in Marvel's Spider-Man dagli sviluppatori di Insomniac Games. In particolare, vi sono raccolti suggerimenti a tre ambiti differenti:

Luci : per poter giocare al meglio con le atmosfere del titolo, l'autore vi suggerisce di sfruttare "la funzione che permette di modificare l’orario alle stazioni di ricerca di Harry", così da poter scegliere liberamente in quale momento della giornata andare in cerca di scatti. Impostare la mezzanotte vi permetterà ad esempio di sfruttare i lucernari di alcuni edifici per illuminare il vostro Spider-Man dal basso, mentre l'ora del tramonto consentirà di utilizzarne le calde tonalità;

: per poter giocare al meglio con le atmosfere del titolo, l'autore vi suggerisce di sfruttare "la funzione che permette di alle stazioni di ricerca di Harry", così da poter scegliere liberamente in quale momento della giornata andare in cerca di scatti. Impostare la mezzanotte vi permetterà ad esempio di sfruttare i lucernari di alcuni edifici per illuminare il vostro Spider-Man dal basso, mentre l'ora del tramonto consentirà di utilizzarne le calde tonalità; Camera : su questo fronte, Sony suggerisce di sperimentare con le diverse opzioni a vostra disposizione. Regolare il campo visivo vi consentirà di regolare l'inquadratura, ampliandola o restringendola. Altri parametri vi permetteranno invece di modificare la profondità di campo , andando, ad esempio, a sfocare completamente lo sfondo del vostro scatto. Un altro elemento utile per creare scatti originali è la possibilità di inclinare la fotocamera ;

: su questo fronte, Sony suggerisce di sperimentare con le diverse opzioni a vostra disposizione. Regolare il vi consentirà di regolare l'inquadratura, ampliandola o restringendola. Altri parametri vi permetteranno invece di modificare la , andando, ad esempio, a sfocare completamente lo sfondo del vostro scatto. Un altro elemento utile per creare scatti originali è la possibilità di ; Azione: sperimentare con le diverse pose di Spider-Man è infine altamente consigliato per sbizzarrirsi con la modalità fotografica, nell'ottica che "Proiezioni ragno, lanci da appiglio, manovre di combattimento, gadget e persino la normale corsa a muro possono produrre immagini straordinarie";

Direttamente in calce a questa news, potete trovare una serie di: per tutti i dettagli e i suggerimenti offerti da Sony, potete consultare la pagina dedicata del Playstation Blog Italia. In chiusura, vi ricordiamo che è da poco disponibile Marvel's Spider Man Game of the Year Edition