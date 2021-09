Scavengers: l'Alpha del battle royale gratis arriva su PlayStation e Xbox

Il team di sviluppo di Scavengers ha confermato ufficialmente nel corso della serata di aver aperto le iscrizioni alla versione Alpha del battle royale per console.

Chiunque fosse interessato a provare il gioco, già disponibile gratuitamente su PC tramite Steam ed Epic Games Store, può compilare un form sul sito ufficiale per ricevere una delle chiavi per riscattare in anticipo il titolo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ovviamente Scavengers sarà free to play anche su console e il codice non serve ad altro che a permettere ai giocatori di scaricare e giocare una versione preliminare del gioco, i cui progressi non verranno eliminati al debutto della build finale. Va inoltre precisato che l'Alpha gode esclusivamente del supporto al cross-play e non vi è modo di sfruttare la progressione condivisa tra le piattaforme, la quale arriverà solo in un secondo momento.

Per chi non conoscesse il gioco, si tratta di un battle royale in cui diverse squadre devono sopravvivere in un territorio ostile mentre affrontano altri giocatori e gruppi di avversari controllati dall'intelligenza artificiale, la cui sconfitta permette di accumulare dati utili per la vittoria.

Avete già dato un'occhiata al nostro provato della versione PC di Scavengers?