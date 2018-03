Scavengers: annunciato un nuovo gioco multiplayer da ex sviluppatori di Halo e Battlefield

, studio fondato dall'ex creative director diJosh Holmes, ha annunciato il suo nuovo progetto:, un gioco multiplayer co-op ispirato alla modalità Warzone di Halo 5 . Pubblicati il primo teaser trailer e le prime immagini.

Scavengers si baserà sui principi di game design che hanno caratterizzato la modalità Warzone di Halo 5, permettendo alle varie squadre di giocatori di competere con le altre mentre si esplora una grande mappa popolata da centinaia di nemici controllati dall'IA. Presenti diverse fazioni, ognuna dotata di specifiche armi e comportamenti sul campo di battaglia.

Ad occuparsi della realizzazione del gioco sarà Midwinter Entertainment, studio fondato da Josh Membo, ex creative director degli Halo confezionati da 343 Industries. Al progetto prenderanno parte anche altri veterani dell'industria che hanno lavorato a titoli come Halo 5, Battlefield 1, Halo 4, Halo Reach e Call of Duty WW2.

Scavengers verrà finanziato da Improbable, mentre per lo sviluppo verrà utilizzato l'Unreal Engine 4 insieme alla tecnologia cloud server di SpatialOS, la quale permetterà di gestire in maniera molto sofisticata le routine di intelligenza artificiale dei nemici. Come potete notare dal trailer e dagli artwork riportati nella notizia, il gioco si distingue per un'ambientazione post-apocalittica in cui il mondo è stato ricoperto dal ghiaccio e dalla neve.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli su Scavengers, a partire dalla piattaforme di pubblicazione e dalla finestra di lancio.