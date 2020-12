Scavengers: parte la Beta dello sparatutto multiplayer, ecco il video dei TGA 2020

Gli sviluppatori di Midwinter pubblicano un nuovo video gameplay di Scavengers ai TGA 2020 per annunciare la partenza della fase di Beta testing su PC di questo ambizioso sparatutto votato al multiplayer cooperativo destinato ad approdare anche su console.

Al progetto di Scavengers collaborano diversi attori dell'industria videoludica, ivi compreso Josh Holmes, l'ex direttore creativo di 343 Industries. Il titolo ci proietta in una dimensione post-apocalittica piombata in un inverno nucleare: il compito dei giocatori è quello di sopravvivere alle ondate crescenti di creature mutanti e di predoni che dominano il pianeta.

Dal punto di vista delle meccaniche di gioco spicciole, il progetto di Midwinter trae spunto dagli sparatutto tattici in terza persona per immergerci in una serie di sfide in cui la collaborazione è la chiave per la vittoria.

A conclusione dell'attuale fase di Beta, il titolo dovrebbe approdare su PC, PS4 e Xbox One (e supponiamo anche su PS5 e Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità) con la formula dei free-to-play. Date un'occhiata al trailer proposto dagli sviluppatori statunitensi in coincidenza dei The Game Awards 2020 e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.