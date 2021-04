Scavengers: vi regaliamo i codici per scaricare la versione in Accesso Anticipato da Steam

Grazie alla collaborazione con il team di Midwinter Entertainment siamo in grado di offrirvi le chiavi per la versione in accesso anticipato di Scavengers, Battle Royale PvPvE dal grande potenziale del quale vi abbiamo parlato più volte su queste pagine.

Mettiti alla prova in uno sparatutto free-to-play in cui squadre di tre giocatori combattono per la sopravvivenza e il dominio territoriale in un ibrido in stile sandbox che unisce PVE e PVP a classi. Scegli uno scout tra i tanti disponibili, sfrutta abilità e armi uniche e domina le avversità di un pianeta ostile.



Per ottenere la chiave che vi permetterà di scaricare Scavengers in Early Access vi basterà effettuare il login su Everyeye.it (oppure, se non lo avete ancora fatto, procedere con la registrazione) e successivamente cliccare sul pulsante blu qui sotto con la scritta in evidenza Clicca qui per richiedere il codice.



Fatto questo troverete il codice pronto per voi nella sezione Riscatto Codici della vostra pagina profilo: il redirect alla pagina sarà automatico e avverrà in pochi secondi, in ogni caso per raggiungerla non dovete far altro che cliccare sul vostro nickname in alto a destra, presente su qualsiasi pagina del sito. Adesso potrete utilizzare la chiave su Steam, per riscattarla andate su "Giochi" e poi su "Attivare prodotto di Steam", inserite il codice e scaricate il gioco. Buon divertimento!



Una volta terminata la fase di test la vostra copia di Scavengers verrà aggiornata alla versione completa e potrete continuare a giocare senza limitazioni. Nota Bene - I codici in questione non ha alcun valore economico, non sono in vendita e non possono essere acquistati o rivenduti in cambio di denaro.