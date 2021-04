Scavengers: come ottenere gratis l'accesso anticipato con i Twitch Drops

Siete incuriositi da Scavengers e non vedete l'ora di provare personalmente il particolare battle royale targato Midwinter Entertainment? Sappiate allora che a breve sarà possibile ottenere una chiave per l'accesso anticipato al gioco grazie ai Twitch Drops.

Se temete possa ripetersi quanto accaduto con Valorant lo scorso anno, sappiate che il drop di Scavengers è assicurato per tutti coloro che trascorrono un determinato lasso di tempo su un canale che trasmette video gameplay del gioco.

Il primo passo da seguire per poter ricevere la ricompensa gratuita è creare un account sul portale Improbable e procedere al collegamento con il profilo Twitch. Se non avete ancora un profilo Improbable, vi suggeriamo di visitare la pagina di login del sito e cliccare su "Accedi tramite Twitch": in questo modo potrete creare un account ed effettuare il link a Twitch in pochi istanti e in maniera molto più rapida. In alternativa, potete creare il profilo e procedere al collegamento con Twitch solo in un secondo momento. Una volta effettuato questo processo, non vi resta altro da fare che accedere a Twitch e guardare per 30 minuti un qualsiasi canale che trasmette partite di Scavengers (assicurandovi che abbia anche il tag dei drop). Al raggiungimento dei 30 minuti riceverete una notifica su Twitch e una mail contenente la chiave da inserire su Steam per procedere al download del gioco. Va precisato che, una volta aggiunto alla libreria, il gioco non verrà disattivato al lancio e resterà vostro per sempre.

Vi ricordiamo che la promozione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 italiane del prossimo mercoledì 28 aprile 2021, giorno nel quale apriranno i server dell'accesso anticipato del titolo. Se non volete usufruire dei Twitch Drops, sappiate che su Everyeye regaleremo 3.000 codici Steam per l'accesso anticipato di Scavengers.

Se non sapete nulla sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima dell'accesso anticipato di Scavengers.