Scavengers ha i giorni contati: Improbable spegne i server del battle royale gratis

Scavengers, il battle royale PvPvE in Early Access da metà 2021 su PC e console, chiude definitivamente i battenti: a darne l'annuncio sono gli stessi sviluppatori di Improbable con una lettera aperta in cui spiegano agli appassionati dello sparatutto post-apocalittico perché sono giunti a questa difficile decisione.

Nel rivolgersi ai fan di Scavengers, gli autori del battle royale gratuito riferiscono di essere in procinto di spegnere definitivamente i server dello sparatutto sci-fi: il termine ultimo per accedere alle lobby multiplayer e alle attività survival di Scavengers è fissato per venerdì 16 dicembre.

I rappresentanti di Improbable spiegano che "negli ultimi mesi abbiamo assistito a un calo della base di giocatori e, sebbene abbiamo esplorato molte opzioni per rinvigorire la popolazione dei server, col passare del tempo è diventato sempre più chiaro che per noi sarebbe stato impossibile continuare lo sviluppo e supportare il titolo con i contenuti live service".

Nelle poche settimane che ci dividono dalla chiusura ufficiale dei server, l'esperienza di gioco offerta da Scavengers non subirà alcun genere di modifica: diversamente da quanto pianificato da altre software house in situazioni analoghe (come annunciato da PlatinumGames con la chiusura di Babylon's Fall), Improbable non prevede di organizzare nessun genere di iniziativa o evento ingame prima della dismissione dell'infrastruttura online del titolo.