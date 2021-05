Scavengers è ora gratis per tutti: l'accesso anticipato non richiede più un codice

Se nel corso degli ultimi giorni non siete riusciti ad accaparrarvi un codice per giocare all'early access di Scavengers su PC, sappiate che è ora possibile scaricare gratuitamente il particolare battle royale senza alcun tipo di limitazione.

Il team di sviluppo del gioco ha infatti pubblicato una notizia sul portale ufficiale per comunicare l'apertura totale dei server tanto su Steam quanto su Epic Games Store. Va precisato che il gioco è e resterà gratuito per sempre, trattandosi di un free to play, ma prima del lancio ufficiale verrà effettuato un wipe: in poche parole, significa che tutti i progressi verranno azzerati. Per farsi perdonare, gli sviluppatori hanno promesso delle ricompense per tutti coloro che hanno giocato prima del wipe, con qualche piccolo bonus per coloro i quali sono riusciti a procurarsi un codice e a giocare sin dall'inizio. Sappiate inoltre che effettuando ogni giorno l'accesso ai server del gioco è possibile ottenere gratuitamente 200 monete da spendere nel negozio, così da acquistare oggetti cosmetici ed eroi aggiuntivi.

Nel caso in cui vogliate passare da una piattaforma all'altra e prepararvi al futuro arrivo del gioco su console, sappiate che è possibile associare tutti i vostri account a quello del gioco tramite Improbable per abilitare la cross-progression.

