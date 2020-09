Scavengers: lo sparatutto gratis per PC e console si rivede nel nuovo gameplay trailer

A più di un anno di distanza dalla presentazione di Scavengers all'E3 2019, i ragazzi di Midwinter pubblicano un nuovo video di gioco del loro ambizioso sparatutto multiplayer in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One con la formula dei free to play.

Il progetto di Scavengers vede collaborare diversi esperti dell'industria videoludica con la guida di Josh Holmes, l'ex direttore creativo di 343 Industries. Il titolo ci proietta in un mondo post-apocalittico piombato in un inverno nucleare: i pochi sopravvissuti hanno deciso di riorganizzarsi in enclavi di guerrieri per acquisire l'esperienza necessaria ad abbattere le creature mutanti e i predoni che dominano il pianeta.

La trama di Scavengers graviterà attorno alle gesta degli Spazzini, un clan disposto a tutto pur di difendersi dagli assalti a oltranza dei Razziatori e delle mostruose creature che popolano le foreste limitrofe al campo base.

Parallelamente a un impianto di gioco "classico" da sparatutto in terza persona alla Gears of War, troveremo così delle condizioni atmosferiche estreme che costringeranno gli utenti a ripensare costantemente le proprie tattiche, sia per gli attacchi da portare al nemico che per le attività survival da svolgere nell'acquisizione costante di cibo, materiali e risorse utili al proprio clan.

L'uscita di Scavengers è prevista nel prossimo anno su PC, PS4 e Xbox One: gli autori statunitensi diretti da Holmes promettono però di essere al lavoro per dare inizio alla fase Early Access nei primi mesi del 2021, anche se non sappiamo se quest'ultima coinvolgerà solo l'utenza PC o riguarderà anche gli appassionati di TPS su console.