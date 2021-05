Scavengers, un originale battle royale gratis: tutti i dettagli in video!

Dopo aver condiviso con il pubblico un nuovo gameplay trailer di Scavengers in occasione dell'edizione 2020 dei The Game Awards, gli autori del battle royale hanno offerto un ulteriore assaggio della produzione.

Con l'avvio dell'Early Access dedicato su Steam, la community videoludica ha infatti potuto iniziare a testare con mano le caratteristiche essenziali del gioco. Per celebrare l'occasione, gli autori di Midwinter Entertainment hanno coinvolto anche la stampa specializzata, tramite l'organizzazione di sessioni di gioco in compagnia degli stessi sviluppatori. Non ha mancato l'appuntamento la Redazione di Everyeye, con il nostro Giovanni Panzano che si è avventurato tra le lande innevate dell'insolito battle royale con visuale in terza persona.

Ispirato a produzioni di stampo PvPvE quali Hunt Showdown o The Cycle, la software house si è cimentata con la realizzazione di un'esperienza free to play che mira a distinguersi dal vasto universo di shooter battle royale presenti sul mercato. Guidati dall'ex creative director di Halo, Josh Holmes, gli sviluppatori del team indipendente hanno così plasmato un free to play che mescola caccia al loot a un sistema di crafting, senza dimenticare diverse dinamiche da hero shooter. Per raccontarvi tutti i dettagli sulla produzione, la Redazione ha confezionato una video anteprima interamente dedicata a Scavengers: come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!