Scavengers presto in Early Access: in regalo i codici per l'accesso anticipato

Scavengers entra in Early Access su Steam il 28 aprile e grazie alla collaborazione con il team di Midwinter Entertainment saremo in grado di offrirvi molto presto i codici per poter riscattare in anteprima la versione in Accesso Anticipato e iniziare a giocare a Scavengers prima degli altri.

Scavengers è una battaglia strategica sul filo del rasoio. Mettiti alla prova in uno sparatutto free-to-play in cui squadre di tre giocatori combattono per la sopravvivenza e il dominio territoriale in un ibrido in stile sandbox che unisce PVE e PVP a classi. Scegli uno scout tra i tanti disponibili, sfrutta abilità e armi uniche e domina le avversità di un pianeta ostile. Supera con la forza e l'ingegno gli altri giocatori e le creature di una Terra sprofondata in una nuova era glaciale.



Vi abbiamo incuriosito? Questa settimana vi regaleremo i codici per accedere alla versione Early Access di Scavengers su Steam, non possiamo ancora dirvi la data ma vi invitiamo a tenere d'occhio le pagine di Everyeye.it nelle prossime ore per scoprire quando il giveaway sarà online.



Le chiavi non hanno valore commerciale e non possono essere rivendute in cambio di denaro, non dovrete partecipare a concorsi o compilare form di alcun tipo, tutti i lettori di Everyeye.it con un account attivo riceveranno immediatamente il codice non appena ne faranno richiesta. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra prova di Scavengers per approfondire il gameplay alla base di questo interessante progetto.