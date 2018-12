Scavengers si è mostrato per la prima volta in un trailer ai Game Awards 2018

Nel corso della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2018 è stato proiettato un trailer di Scavengers, primo gioco di Midwinter Entertainment, studio fondato dall'ex creative director di 343 Industries Josh Holmes che al momento può contare su circa 20 sviluppatori veterani che hanno lavorato ad Halo e Battlefield.

Survivors è descritto come un gioco di sopravvivenza co-ompetitive, dove differenti team devono collaborare per sopravvivere e allo stesso tempo competere per vincere. Si baserà infatti sulle meccaniche della modalità Warzone di Halo 5, dove oltre agli avversari umani ci sono anche nemici controllati dall'intelligenza artificiale.

Nel 2019 prenderanno il via i primi play test, ai quali i giocatori potranno partecipare registrandosi sul sito ufficiale del gioco. Nessuna notizia al momento sulle piattaforme di gioco.