Scavengers: lo sparatutto multiplayer di Midwinter si mostra nel gameplay trailer dell'E3

Gli sviluppatori di Midwinter Entertainment colgono al volo l'occasione fornitagli dall'E3 2019 per mostrare al pubblico della kermesse videoludica losangelina il primo gameplay trailer di Scavengers.

Annunciato nel mese di marzo dello scorso anno, l'intrigante TPS Scavengers è il nuovo sparatutto multiplayer realizzato dal team di sviluppo fondato a Seattle dall'ex direttore creativo di 343 Industries Josh Holmes insieme ad altri 20 esperti programmatori, designer e artisti digitali che hanno lavorato agli ultimi capitoli delle serie FPS di Halo e Battlefield.

La trama di Scavengers verterà attorno alle gesta compiute dagli Spazzini, un manipolo di guerrieri disposti a tutto pur di difendere il proprio clan dagli assalti a oltranza dei Razziatori provenienti dai territori esterni di un mondo post-apocalittico piombato in un inverno nucleare.

Tra bestie mutanti e condizioni meteorologiche estreme, l'offerta ludica di Scavengers sarà particolarmente "movimentata", come possiamo scoprire scorrendo le prime scene di gameplay proposteci dagli autori americani durante la fiera di Los Angeles. La commercializzazione di questo promettente sparatutto online intriso di elementi survival che sembra attingere a piene mani dall'esperienza ludica di Gears of War è prevista entro la fine del 2019: il titolo dovrebbe approdare esclusivamente su PC, ma con la concreta possibilità di una sua trasposizione futura su PlayStation 4 e Xbox One qualora il progetto dovesse incontrare i gusti (e il portafogli) degli appassionati del genere su PC.