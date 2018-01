SCE Japan Studio ha registrato il nuovo misterioso marchio RaySpace

Quest'oggi, un utente di Reddit ha scoperto cheha recentemente registrato in Canada un nuovo marchio, denominato

Purtroppo, non sono disponibili altre informazioni in merito, ed è difficile dire di cosa possa trattarsi. L'immaginazione degli utenti, come prevedibile, ha già cominciato a galoppare, e sono state fatte le ipotesi più disparate. Qualcuno è pronto a scommettere su qualche nuova tecnologia per PlayStation VR, altri invece puntano addirittura ad un successore di PlayStation Home per la realtà virtuale. I più, tuttavia, sperano in un nuovo gioco, ipotesi tutt'altro che remota.

Voi cosa ne pensate al riguardo? SCE Japan Studio è attualmente al lavoro, in collaborazione con Bluepoint, alla riedizione di Shadow of the Colossus per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, in uscita il 6 febbraio. Il loro ultimo titolo ad arrivare sul mercato, invece, è stato Knack 2.