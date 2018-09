Scegli la tua Gilda di Ravnica e impara a giocare con Magic Open House!

La closed beta di Magic Arena sarà aperta a tutti dal 27 settembre ma per chi non riesce ad aspettare, sabato 22 e domenica 23 settembre, in 7 mila negozi in tutto il mondo, ci saranno degli eventi organizzati dedicati all’apprendimento del gioco cartaceo.

Mazzi gratuiti da 30 carte verranno regalati ai nuovi giocatori che parteciperanno alle demo. Questi eventi di benvenuto chiamati Magic Open House anticipano il lancio del nuovo set Gilde di Ravnica e continuano le celebrazioni per il 25° anniversario di Magic The Gathering, il gioco di carte collezionabili più giocato al mondo. Sarà l’occasione per fare nuove conoscenze o rivedere amici di vecchia data e per tornare in uno dei piani più amati del multiverso ideato da Richard Garfield nel 1993. Da allora Magic: The Gathering ha collezionato successi su successi, raccogliendo fan e consensi in ogni parte del globo con numeri da capogiro. Negli ultimi dieci anni sono state stampate oltre 20 miliardi di carte, giocate da diversi milioni di appassionati.

Questa settimana tocca a Magic Open House, l’occasione perfetta per unire vecchi e nuovi giocatori, scoprire le novità sull’imminente arrivo di Gilde di Ravnica e ricevere qualche bella sorpresa pensata appositamente per l’occasione. Coloro che parteciperanno alla Magic Open House di sabato 22 e domenica 23 settembre riceveranno una speciale carta foil dello Sfidante Boros, con un’esclusiva illustrazione full art. Basta solo portare con sé un amico che non gioca a Magic o che ha smesso di giocare da qualche tempo! È l’occasione perfetta per iniziare a giocare o rinfrescarsi la memoria: non solo i giocatori potranno ottenere una spiegazione dettagliata delle regole di Magic: The Gathering da veri esperti in materia, ma potranno anche ricevere un mazzo introduttivo gratuito* che permetterà loro di mettere in pratica tutto ciò che hanno appena imparato.

Magic Open House è anche l’evento che apre la strada a Gilde di Ravnica, la nuova espansione disponibile dal 5 ottobre. Lo storico piano di Ravnica è caratterizzato da dieci Gilde, corporazioni che gestiscono vari aspetti della città in cui vivono. Il set comprende cinque di queste dieci Gilde, ognuna legata a due colori e una particolare filosofia di vita e combattimento, ed è composto da 259 carte, sia nuove che ristampate:

La gilda militare di Boros (rosso-bianco) crede che la rettitudine sia fuoco, che risplende con la luce della giustizia

Izzet guidata da un drago (blu-rosso) fonde magia elementale e tecnologia, rendendo i suoi membri gli indiscussi maestri dell’innovazione

I membri esclusivi di Selesnya (verde-bianco) onorano l’altruismo, la coltivazione e la congregazione spirituale, mentre gli altri li vedono come dei cultori della natura a cui è stato fatto il lavaggio del cervello

La gilda Golgari, che adora la morte, (nero-verde) controlla un grande esercito di nonmorti e la forza lavoro nella parte inferiore della città

Il Casato Dimir (blu-nero) rimane segreto e alimenta storie di fantasmi su negromanti, fantomatici assassini e orrori che si nascondono nelle fogne

E dopo Magic Open House, l’appuntamento è con l’attesissimo weekend di Prerelease che inizia il 29 settembre e che permetterà ai giocatori di iniziare a testare Gilde di Ravnica. Per essere sempre aggiornati sul fittissimo calendario di eventi in-store basta seguire il sito ufficiale di Magic: The Gathering, mentre per trovare il negozio Wizards Play Network più facile da raggiungere bastano pochi click sullo Store Locator.