Tutte le ambientazioni di Final Fantasy 7 Rebirth: scopriamo il mondo di gioco

Con l'uscita ormai imminente, lo State of Play dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth ci ha permesso di dare uno sguardo ancora più approfondito all'attesissima seconda parte del remake di Final Fantasy VII, con un focus anche sugli scenari che caratterizzeranno la nuova avventura di Cloud Strife e compagni.

Il mondo di gioco di Final Fantasy VII Rebirth si prospetta decisamente vasto ed orientato all'esplorazione, con numerose location chiave pronte per essere scoperte dai giocatori in ogni minimo particolare. Di seguito ecco tutte le ambientazioni confermate per Final Fantasy VII Rebirth, al centro anche dell'ultimo approfondimento mostrato allo State of Play:

Costa del Sol - Una vasta città-resort dalle atmosfere rilassanti grazie alle sue meravigliose spiagge ed il clima soleggiato, pieno di attrazioni imperdibili per i turisti.

Gongaga - Un piccolo villaggio situato nel cuore di una giungla, in precedenza vittima della violenta esplosione di un reattore Mako, rimasto inattivo da quel momento in poi.

Cosmo Canyon - Una città costruita in mezzo a un vasto canyon, popolato da studiosi del pianeta Gaia, caratterizzato da enormi mulini a vento. Qui si riuniscono non solo tanti intellettuali, ma anche chi vuole respirare appieno le atmosfere spirituali che la caratterizzano.

Nibelheim - Il villaggio nativo di Cloud Strife e Tifa Lockhart dove è stato costruito il primo reattore Mako della Shinra, al centro di una sequenza flashback ambientata 5 anni prima.

Dimora Shinra - Un tempo dimora di talentuosi ricercatori della Shinra dove vi conducevano esperimenti segreti, l'edificio è ora abbandonato, custode di segreti inimmaginabili.

Sappiamo inoltre già con certezza a che punto si interromperà la storia di Final Fantasy 7 Rebirth, permettendoci così di esplorare anche la Capitale Dimenticata. Non ci sarà invece Wutai, che farà la sua comparsa nel futuro Final Fantasy VII Remake Parte 3.