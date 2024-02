D.VA scende in battaglia con la sua pistola laser in un agguerrito cosplay di Overwatch 2

Con la fine dell'evento capodanno lunare, la Stagione 9 di Overwatch 2 è un passo più vicina. Nel corso delle prossime settimane verrà aggiornata l'esperienza dell'Hero Shooter sviluppato da Blizzard Entertainment e i giocatori vivranno un nuovo inizio con l'azzeramento dei gradi. Nel frattempo, D.VA scende in campo.

La Stagione 9 di Overwatch ha destato non poche polemiche a causa dell'introduzione dell'autoguarigione per tutte le classi. A ogni modo, la nuova stagione porterà alcune importanti migliore, oltre che un cambio di filosofia. L'esperienza PvP verrà resa più gratificante, anche per via della nuova linea zero tolleranza di Overwatch 2.

Nel prossimo aggiornamento di Overwatch 2 verrà introdotta la variante di Giada per le armi, sbloccabili con i punti competitivi 2024. La modalità competitiva verrà rinnovata con cambiamenti che andranno a coinvolgere tutti gli eroi, anche la mitica D.VA, che ritroviamo nel cosplay di Evangeline Daring condiviso in calce all'articolo.

In questo cosplay di D.VA da Overwatch 2 ritroviamo l'eroina di classe tank, ex giocatrice professionista che nel programma Overwatch difende la patria pilotando il suo mech. Piegata sulle ginocchia, illuminata dalle luci al neon e fuori dal suo fido robottone della squadra MEKA, ha la pistola pronta per essere puntata sul team avversario.