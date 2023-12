Scendiamo negli inferi con Melinoe in un cosplay di Hades 2

L'early access di Hades 2 si avvicina. Dopo aver conquistato la community di videogiocatori con un primo, appassionante episodio, Supergiant Games intende tornare a stupire. Completata l'avventura di Zagreus, i fan del rogue like sono pronti a scendere nuovamente negli Inferi, questa volta però con Melinoe.

Disponibile dal 2018 in accesso anticipato su PC, nel 2021 Hades è sbarcato su PS5 e Xbox Series X conquistando l'Olimpo dei roguelike. Le imprese dei giocatori in Hades sono leggenda anche ad anni di distanza dall'uscita, ma a separarci da un nuovo episodio manca sempre meno.

In Hades 2 non ci sarà più il fido Zagreus. I giocatori prenderanno questa volta il controllo di sua sorella Melinoe in un viaggio che ci porterà ancora una volta a sfidare gli Inferi cercando di fuggire dall'Oltretomba.

Nella mitologia greca Melinoe è la ninfa figlia di Persefone e Zeus, che la ingannò assumendo la forma di Ade. Nata alla foce del fiume Cocito, uno dei quattro degli inferi, nell'invocazione dell'Inno Orfico viene descritta come "vestita di zafferano". In questo cosplay di Melinoe da Hades 2 la vediamo infatti indossare un abito color giallo zafferano, coi capelli biondi e un ornamento di foglie d'alloro. Le pupille eterocrome rivolgono lo sguardo verso un libro che contiene formule alchemiche. A condividere questa interpretazione è la cosplayer Tiny Pauly.