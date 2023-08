Le scene più emozionanti di Final Fantasy 8: preparatevi a piangere!

La storia di Final Fantasy 8, che ha come protagonista un guerriero coraggioso ma dal carattere in apparenza freddo, ha saputo emozionarci proprio per la sua capacità di rintracciare il bello nelle contraddizioni. Persino un SeeD solitario come Squall, infatti, condivide con il resto del mondo la più comune delle ricerche: un proprio posto nel mondo.

La trama del gioco è intessuta di molti momenti che ci hanno toccato. In questo articolo vi riproponiamo quelle che per noi sono le quattro scene più emozionanti di Final Fantasy 8. Prima di proseguire, un'importante avvertenza: quanto segue contiene spoiler.

Squall perforato dal ghiaccio di Edea

Il disco uno sta per finire. La parata della strega si è conclusa, il piano è stato messo in azione. Dopo aver sfidato e sconfitto il suo cavaliere, la strega Edea è pronta a darci battaglia. Nonostante l’impegno dei SeeD, l’esito dello scontro ha un risvolto imprevisto. La strega solleva un braccio al cielo, crea un enorme frammento di ghiaccio e lo scaglia con violenza su Squall. Colto di sorpresa, il protagonista viene trafitto in pieno e precipita nel vuoto sotto gli occhi sconvolti di Rinoa, dando vita a una delle teorie più elaborate dal fandom, quella secondo cui sia morto in quell'esatto momento. Sarebbe interessante rivivere la scena in un ipotetico Final Fantasy 8 Remake.

Rinoa fra la vita e la morte nello spazio

Grazie al carattere estroverso e spensierato di Rinoa, Squall riesce pian piano a uscire dal proprio guscio. La storia d’amore che i due vivono è una vera e propria cura per il protagonista. Quando nel terzo disco i due si ritrovano nello spazio e Squall deve salvare Rinoa, l’emozione tocca i suoi punti di picco. Mentre la ragazza fluttua nel cosmo e il suo ossigeno scarseggia a ogni secondo che passa, moltissimi pensieri le attraversano la mente e uno di questi è indubbiamente Squall, che – spaventato dalla possibilità di perdere la donna che ama – tenterà il tutto per tutto per ricondurla a sé, dimostrandosi disposto anche a sacrificare la propria vita.

La solitudine di Squall all’orfanotrofio

Squall spicca sin da subito per il suo carattere estremamente introverso e taciturno. Dietro il suo desiderio di solitudine, però, si cela un grande dolore. Proseguendo nella storia, in particolare, comprendiamo che Squall ha sofferto l’improvviso abbandono di sua sorella adottiva, Ellione.

Non riuscendo a trovare una ragione, la sua risposta emotiva si è tradotta in una crescente diffidenza che con gli anni lo ha portato a isolarsi. La sua corazza spinosa nasce in realtà da un desiderio di proteggersi e soltanto Rinoa sarà capace di dimostrargli che, nonostante le difficoltà, vale ancora la pena fidarsi di qualcuno. Final Fantasy 8 ha più di vent'anni, ma ancora ci ricordiamo come ci ha fatto sentire.

La morte di Raine e le scene con Laguna nel finale

Il finale di Final Fantasy 8 ha una vena dolceamara. Da Squall, che crede di aver perso tutto con la compressione temporale, fino alle sequenze con Laguna, che perde entrambi i suoi amori in una delle storie più tragiche della serie. Anzitutto, si perde la nascita di suo figlio Squall dopo il fidanzamento con Raine, che successivamente muore per il parto. Lo vediamo ripercorrere i suoi momenti più felici, ma soprattutto i più tristi: la telecamera lo mostra in visita alla tomba di Raine in un momento malinconico che ha lasciato l'amaro in bocca ai fan che speravano che la sua storia avesse un lieto fine.