Quali sono le scene più emozionanti di Final Fantasy 9? Preparate i fazzoletti!

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato i momenti più divertenti di Final Fantasy 9. Tuttavia, uno dei punti di forza del gioco sta proprio nella sua capacità di coniugare con equilibrio scene in cui si ride e scene in cui si piange.

Nonostante la sua atmosfera di generale allegria, infatti, non mancano i momenti intensi in cui ci siamo emozionati e che a distanza di anni ricordiamo ancora. Riviviamo assieme sei dei momenti più toccanti di tutto il nono episodio. Attenzione: l'articolo contiene spoiler.

L’uccisione dei Maghi Neri sull’idrovolante

Dopo avere preso la cargo ship a Dali per partire alla volta di una nuova destinazione, divisi fra chi vuole far rotta a Lindblum e chi ad Alexandria, il gruppo viene attaccato dal Black Waltz n.3, uno spietato servitore della regina Brahne che ha il compito di prelevare la principessa Garnet e riportarla a casa. Quando i maghi neri della nave, che apparentemente sembravano privi di un’anima, decidono di difendere la principessa e tutto il suo gruppo dalla ferocia di questo nemico, sacrificando la loro vita, Vivi assiste impotente alla loro disfatta, mentre precipitano fra i cieli come vecchi pupazzi abbandonati.

Il maghetto, accecato dalla rabbia, scatena la sua furia contro il Black Waltz, iniziando la battaglia in Trance. Riesce anche a tenergli testa nel successivo inseguimento, pur esaurendo tutte le energie a propria disposizione, riuscendo solo a domandare: "Perché? Perché sei così cattivo? Loro non sono tuoi a-amichetti?"

Burmesia sotto attacco

A seguito di un evento folcloristico come la Sagra di Caccia a Lindblum, i festeggiamenti del vincitore vengono interrotti da una brusca e inattesa notizia: un soldato, ormai sull’orlo della morte, accorre nella sala del trono per annunciare che Burmesia, la città di Freija, è sotto attacco. Il gruppo di Gidan & Co. accoglie immediatamente la richiesta e si precipita sul luogo. Sotto una pioggia incessante e uno dei temi musicali più belli della serie, navighiamo fra le rovine di quella che si è già trasformata in una città fantasma, stroncata dalla mano di un tiranno di cui ancora non si conosce il nome.

Indimenticabile la prima battaglia contro la shogun Beatrix, contro la quale nulla è possibile fare. A terra, inermi e privi di forze, il protagonista e i suoi compagni non possono che assistere alla disfatta del regno, mentre un sinistro figuro si allontana in groppa a un magnifico dragone.

La caduta di Lindblum

In un inaspettato attacco ai danni di una capitale ritenuta sicura, la regina Brahne – ormai assetata di potere o disastrosamente circuita da un sapiente manipolatore – schiera in campo un Esper dai poteri distruttivi: Atomos. La creatura risucchia senza pietà centinaia di innocenti, fra civili e soldati, di fronte agli occhi esterrefatti di Daga. Preda dello sconforto, incredula di fronte al raccapricciante spettacolo che le si sta profilando davanti agli occhi, la ragazza si accascia al suolo, mentre Gidan cerca col proprio tocco di alleggerire quella sua ineluttabile disperazione.

La morte di Brahne

Brahne, per ragioni che inizialmente non sono chiare, sfrutta il potere dei maghi neri per trasformarsi gradualmente in una vera e propria tiranna assetata di conquista. Poco dopo l’imperdonabile distruzione di Cleyra, la sovrana invoca Bahamut per liberarsi di Kuja, la mente dietro tutti i diabolici piani attuati sino a quel momento, nonché alleato fino a poco tempo prima. Ciò che la regina non sa è che Kuja aveva già anticipato ogni sua mossa e, mentre Brahne invoca Bahamut per sbarazzarsi del suo ex alleato, quest’ultimo riesce a domare la creatura e asservirla al proprio potere, riversando la furia del suo Megaflare direttamente contro sua maestà.

Il corpo della regina Brahne, ormai allo stremo delle forze, viene ritrovato poco dopo da Daga e dai suoi compagni sulla riva di una spiaggia e, mentre uno splendido monologo di Vivi racchiude tutti i sentimenti contrastanti che il giocatore sta provando, è impossibile non emozionarsi per l’orribile dipartita di colei che ha cresciuto la principessa.

L’evocazione di Alexander

Alexandria è sotto attacco. Garnet si ritrova vittima dell’ennesimo tentativo di Kuja di affermare il proprio predominio nel mondo senza alcuno scrupolo. Mentre la città brucia sotto l'alito di fuoco del potentissimo Bahamut, gli occhi della neo regina sono illuminati dallo sconvolgente colore delle fiamme. Mentre tutto arde, Garnet si fa forza e, grazie all’inaspettato aiuto di Eiko, un rito dell’invocazione combinato permette di richiamare Alexander, l’Esper baluardo, le cui ali faranno da scudo all’intera città in una delle scene più epiche di tutto il franchise. Che emozione sarebbe rivederla in un ipotetico Final Fantasy 9 Remake.

Gidan si sente solo, ma non lo è

Nelle fasi avanzate della storia, Gidan scopre la verità su com’è stato creato e su qual è la sua relazione con Kuja, l’antagonista della storia che si è macchiato dei più spregevoli eccidi. In un momento profondamente buio, il protagonista di Final Fantasy 9 sente che più niente ha senso e che è solo al mondo. Sulle note della splendida “You’re not alone”, si avventura solitario a Pandemonium, forse in cerca di una rapida fine alla propria esistenza, ma poco a poco i suoi compagni sopraggiungono, ricordandogli ciò che la musica ci sta già raccontando: che non è solo.

In alcune emozionanti sequenze di dialogo, Gidan ritrova se stesso nel potere dell’amicizia e, pieno di fiducia verso il futuro e verso i legami costruiti fino a quel momento, riprende in mano il controllo della situazione per focalizzarsi sul vero nemico di tutta la vicenda.