Lo sceneggiatore Alex Crippa parla del fumetto The Last Game in un video

Dopo avervi presentato il disegnatore e artista Federico Butticè, è ora la volta di Alex Crippa, sceneggiatore di The Last Game, il fumetto con protagonista i redattori di Everyeye e in uscita il prossimo 13 marzo (dal 25 febbraio in prevendita con Variant Cover e mappa del mondo come bonus).

Alex Crippa (classe 1974) esordisce nel 1997 scrivendo tre episodi della serie Randall McFly mentre dal 2002 al 2005 si occupa del media videoludico lavorando alla sceneggiatura di alcuni videogiochi promozionali per il mercato Kinder e Ferrero. Negli successivi Crippa ha sceneggiato opere come 100Anime, Nero, Come un cane, Jonah Martini, Ludovico Il Moro, Dei, Splatter, Dampyr, Dylan Dog e Nathan Never per Sergio Bonelli Editore, oltre ad essere uno dei docenti della Scuola del Fumetto di Milano.

In questo video Alex si presenta al pubblico di Everyeye.it e racconta il "dietro le quinte" della produzione svelando alcuni aneddoti sul lavoro di sceneggiatura e sulle fonti di ispirazione per dare vita alle tavole di The Last Game.

Il primo numero della serie (tre albi previsti in totale) sarà in vendita sul sito di Tatai Lab e a Cartoomics 2020 a partire da venerdì 13 marzo mentre dalla fine dello stesso mese il fumetto raggiungerà anche le principali fumetterie italiane. La prevendita online di The Last Game partirà invece martedì 25 febbraio alle 21:00 con possibilità di acquistare la Variant Cover alternativa a tiratura limitata con l'esclusiva mappa del mondo curata da Todd come bonus!