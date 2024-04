Questa scheda grafica NVIDIA ti farà fare il salto di qualità! Ora in promo

ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OC Edition vanta un design con una ventola di tipo assiale che presenta un mozzo della ventola più piccolo, per aumentare il flusso d'aria attraverso l'array di raffreddamento. Mentre i cuscinetti a doppia sfera durano fino al doppio dei cuscinetti a manicotto. Oggi puoi prenderla con il 5% di sconto, a 396,99€!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Scopriamo altre caratteristiche tecniche di questa scheda grafica, come l'OC Mode a 2595 MHz, mentre il Default Mode è a 2565 MHz (Boost).

Parlando ancora del design, esso è a 2,5 slot che permette una maggiore compatibilità costruttiva pur mantenendo un raffreddamento eccellente e una staffa in acciaio inossidabile è più dura e resistente alla corrosione.

La tecnologia 0dB ti consente di goderti giochi leggeri in relativo silenzio, mentre quella Auto-Extreme utilizza l'automazione per migliorare l'affidabilità. Mentre il software GPU Tweak III fornisce un'ottimizzazione intuitiva delle prestazioni, controlli termici e monitoraggio del sistema.

ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OC Edition oggi è in offerta con il 5% di sconto, quindi la pagherai solo 396,99 euro. Ma non solo. Potrai beneficiare del 33% di sconto su Game Pc pass. Ancora, acquista ASUS ottieni VPN free per 90 giorni.

Insomma, tanti vantaggi. Puoi anche dilazionare il pagamento in comode rate a interessi zero attivando la finanziaria Cofidis.

