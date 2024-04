La scheda madre ASUS ROG al MINIMO STORICO: meglio approfittarne ORA

ASUS ROG Strix Z690-F è la scheda madre pensata per i gamer più avanzati e incalliti. Supporta infatti fino a 128GB di RAM DDR5, che abbinata ad ASUS OptiMem II ti faranno vivere esperienze di gioco mai provate prima!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Il socket LGA1700 offre supporto per i nuovi processori di 12th Gen Intel Core, Pentium Gold e Celeron. Per poter sfruttare appieno le sue enormi potenzialità e trasformare il tuo PC da vero gamer professionista.

Grazie ai dissipatori su chipset ed M.2 potrai effettuare lunghe sessioni di gioco, senza timore che si rallenti per surriscaldamento. Puoi anche pensare di abbinala ad un sistema di raffreddamento ROG AiO, cosicché il surriscaldamento sarà solo un ricordo.

Ottimo poi il sistema di connettività Intel I225-V 2.5Gb Ethernet e WiFi 6E (802.11ax), che messi assime offrono una connessione veloce ed affidabile per un gameplay fluido e senza lag. Ancora, connettività gaming senza limiti grazie al supporto con PCIe 5.0, HDMI 2.1 e Displayport 1.4.

Grazie ai quattro slot M.2 e all’USB 3.2 Gen 2x2 potrai godere di caricamenti super veloci Personalizza la tua build come un vero professionista con ASUS Aura Sync, sincronizza i dispositivi compatibili e mostra a tutti lo stile da vero gamer grazie al connettore A-RBG Gen 2.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!