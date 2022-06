Quale scheda video ha la PlayStation 5 e quanto è potente?

L'arrivo sul mercato delle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, avvenuto nel novembre del 2020, ha riacceso l'entusiasmo dei moltissimi appassionati di videogiochi, colpiti dalle loro caratteristiche tecniche decisamente promettenti e che ponevano ottimi presupposti per un'importante evoluzione tecnologica dell'industria videoludica.

Tra i principali fattori che hanno contribuito a costruire tale ottimismo nei confronti di PS5 figura in particolare la scheda video utilizzata dalla console, che offre un miglioramento di prestazioni molto significativo rispetto alla precedente generazione e permette di gestire senza difficoltà produzioni di nuova generazione tecnicamente all'avanguardia.

Scendendo più nei dettagli, la GPU utilizzata da PS5 è una scheda prodotta da AMD, azienda che ormai da anni rifornisce di chip le console Sony e Microsoft, che sfrutta un'architettura di tipo Radeon RDNA 2, personalizzata sulla base delle esigenze del colosso giapponese e in grado di fornire prestazioni misurabili in ben 10.28 TFlops (l'unità di misura adottata in questi casi). Una potenza di calcolo del genere è simile a quella che può produrre una scheda per PC NVIDIA GTX 2080, un prodotto che ancora oggi si piazza nella fascia medio-alta del mercato per quanto riguarda le prestazioni offerte.

Per conoscere tutti gli altri dettagli tecnici sulle componenti hardware della console next-gen Sony vi rimandiamo alla nostra scheda tecnica completa di PS5. Inoltre, PlayStation 5 ha venduto 20 milioni di unità finora, con la promessa di un significativo aumento di scorte nel prossimo futuro.