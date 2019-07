Uno scheletro per amico: l'ESRB spiega il rating Teen di MediEvil Remaster

Se solo potesse, quel bambinone un po' ossuto di Sir Daniel Fortesque non farebbe del male neanche a una mosca. Il rating Teen dato dall'ESRB a MediEvil Remaster conferma il buon cuore dell'eroe della nuova avventura in esclusiva su PS4 e svela ulteriori dettagli sul progetto in vista della sua uscita.

Superato il dovuto preambolo narrativo che dipinge i contorni del quadro digitale entro il quale dovrà muoversi il nostro impavido alter-ego, l'ente statunitense preposto alla certificazione e alla classificazione dei videogiochi sottolinea l'innocua natura degli elementi action e "pseudo-splatter" che caratterizzeranno l'opera.

Nonostante l'indicazione del rating, nella descrizione offertaci dall'ESRB si sottolinea però che in MediEvil Remaster "i nemici sono in qualche modo stilizzati e includono zombie senza testa, persone appese a un cappio o a una forca e mostri impalati. Il sistema di combattimenti è evidenziato da grida di dolore e frequenti schizzi di sangue. Un libro del gioco include immagini stilizzate e a fumetti di zombi decapitati e di creature con le viscere esposte, mentre una scena introduttiva mostra il moncone sanguinolento di una mano disincarnata che striscia attraverso l'ambiente".

Nella speranza che Sir Daniel Fortesque non urti la sensibilità delle giovani generazioni che si immergeranno nelle atmosfere lugubri della sua nuova (ma anche vecchia) epopea fantasy, vi ricordiamo che MediEvil Remaster uscirà il 25 ottobre in esclusiva su PS4.