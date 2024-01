Le schermate di caricamento, quelle belle: Galaga giocabile in Tekken per PS1

Che noia eh aspettare il caricamento di un gioco, vero? Oggi in realtà questa operazione richiede una manciata di secondi ma se siete videogiocatori di vecchia data ricorderete che sulla prima PlayStation il caricamento non era così immediato: il lettore CD non era velocissimo e dunque capitava di dover attendere a lungo prima di poter giocare.

Con il primo Tekken, Namco aveva arginato brillantemente questo problema. Come? Permettendo di giocare a Galaga durante l'attesa, tra un caricamento e l'altro. Un gioco nel gioco dunque, all'avvio Galaga veniva mostrato in tutto il suo splendore 8-bit e si poteva giocare liberamente, per poi accedere in qualsiasi momento a Tekken premendo il tasto Start.

Tutto qui? No, perché l'aggiunta di Galaga non era fine a se stessa, dal momento che completamente il gioco e sconfiggendo tutti gli invasori senza perdere nemmeno una vita si poteva sbloccare la skin di Devil Kazuya. In pochi ci sono riusciti, all'epoca, anche perché si trattava di una sfida impegnativa per chi non era cresciuto in sala giochi, tuttavia Namco collegò Tekken e Galaga a doppio filo con una geniale intuizione.

Nel 2015, come parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Tekken, Bandai Namco pubblica Galaga Tekken Edition su mobile, una versione speciale del gioco con i lottatori di Tekken al posto degli alieni. Un omaggio che dimostra ancora una volta il legame unico tra queste due serie.