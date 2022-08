Scoiattoli, pistole e tanta voglia di stupire su UE5: ecco Squirrel with a Gun!

Uno sviluppatore indipendente si inserisce di prepotenza nel settore dei videogiochi pseudo-simulativi annunciando Squirrel with a Gun, un'avventura "realistica" su Unreal Engine 5 con uno scoiattolo... che impugna una pistola!

Realizzato da Daniel DeEntremont, Squirrel with a Gun fa esattamente ciò che descrive il titolo, ossia imbarcarci in una folle avventura in compagnia di uno scoiattolo tanto intelligente, e birichino, da essere riuscito a scoprire il modo di maneggiare pistole e mitragliette.

Diversamente da quanto suggerito dal titolo, però, il protagonista del nuovo gioco di DeEntremont non si servirà delle armi per abbattere orde di nemici ma le sfrutterà come semplici "utensili" per raggiungere lo scopo designato. D'accordo, di tanto in tanto si potranno rapinare i passanti ma lo scopo principale del titolo, un po' come avviene in esperienze come Goat Simulator, è quello di spronare i giocatori a ingegnarsi per capire come utilizzare gli oggetti impugnati dallo scoiattolo in modi "pacifici".

In una delle primissime scene di gameplay di Squirrel with a Gun proposteci dallo sviluppatore indie, ad esempio, l'animaletto sfrutta il rinculo generato da una mitraglietta per compiere dei balzi e raggiungere aree altrimenti inaccessibili. Nel corso dell'avventura sarà inoltre possibile interagire con i PNG e compiere per loro dei "lavoretti" perfetti per un tuttofare delle dimensioni (e della sfacciataggine) del nostro alter-ego.