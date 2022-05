Uno scoiattolo realistico su UE5 stupisce tutti...con una mitraglietta in mano!

Sempre più sviluppatori si stanno dedicando a tech demo in Unreal Engine 5 alla ricerca del massimo realismo possibile. Giusto di recente abbiamo visto The Batman su UE5 in un progetto estremamente realistico, ma è quasi nulla in confronto a questo scoiattolo capace di maneggiare pistole e mitragliette.

Su Twitter in questi giorni ha riscosso non poco successo una esilarante clip in cui si vede uno scoiattolo quasi vero in ogni dettaglio per 20 secondi: il modello stupisce davvero grazie ai minimi dettagli del peli e ai suoi movimenti fluidi, ulteriore segno del fatto che Unreal Engine 5 sarà rivoluzionario nei prossimi anni. Tuttavia, la sorpresa avviene a circa venti secondi dall’inizio del filmato, quando la tenera creatura impugna una pistola con entrambe le zampette.

Trottando in giro, si vede che fatica a controllare l’arma…fino a quando non passa dalla pistola all’Uzi, svuotando rapidamente un caricatore intero e volando a causa del rinculo. In appena due giorni questo piccolo show è stato visualizzato da 1,4 milioni di persone e i retweet continuano a piovere, tra commenti meme e moltissime approvazioni per il divertente progetto.

Lo stesso sviluppatore, Dan DeEntremont, ha dunque confermato che questa non sarà solamente una tech demo una tantum, bensì un gioco sparatutto completo in arrivo sul mercato in un periodo non specificato. Ovviamente, i fan non vedono l’ora.

In conclusione, se siete curiosi potete vedere com'era l'Unreal Engine originale del 1995.