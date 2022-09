Uno sconosciuto gioco gratis sfida Animal Crossing su Android, iOS e PC

Animal Crossing è una della serie di punta di Nintendo: per quel che riguarda le altre piattaforme, c'è per certi versi un "buco" relativamente a questo tipo di esperienza. Certo, qualche "alternativa" esiste, ma non è esattamente cosa da tutti i giorni vedere il lancio di un rilassante social sim ispirato proprio ad Animal Crossing.

In questo contesto, come fatto notare anche da Pocket Gamer, da qualche mese è approdato sul Play Store di Google e sull'App Store di Apple, senza fare troppo rumore, un titolo gratuito chiamato Isla Sinaloa, che non sembra nascondere la fonte principale da cui deriva l'idea. Si tratta in ogni caso di un gioco "sconosciuto": per intenderci, al momento in cui scriviamo i download sul Play Store vengono indicati come "oltre i 500".

Dando un'occhiata più approfondita al progetto, abbiamo notato che non si tratta solamente di un gioco mobile, in quanto è uscito anche su PC. Isla Sinaloa risulta infatti già scaricabile direttamente dal Microsoft Store, mentre è in arrivo a "settembre 2022", ergo probabilmente tra poche ore, su Steam. Insomma, si fa riferimento a un titolo disponibile su più piattaforme.

Isla Sinaloa è sviluppato da EnsenaSoft, software house indipendente messicana. Spoiler: non aspettatevi esattamente la più curata delle esperienze, già a partire da menu e "traduzione italiana", ma ci siamo capiti. Se siete interessati, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche ai video walkthrough pubblicati da EnsenaSoft a partire da inizio settembre 2022.