Al via gli sconti A Tutto Giappone sul PlayStation Store

Nuova ondata di sconti sul PlayStation Store, questa volta incentrati sui giochi giapponese per PS4. La promozione A Tutto Giappone è ora attiva sul PSN e andrà avanti fino al 7 marzo, vediamo insieme quali sono i titoli interessati da questa offerta.

Tra i tanti segnaliamo Resident Evil 2 a 19.99 euro, Kingdom Hearts 3 a 20.99 euro, Dark Souls 3 a 9.99 euro, Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno a 9.99 euro, Judgment a 29.99 euro, Jump Force a 29.99 euro, Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition a 29.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro, Persona 5 a 13.99 euro, Yakuza Kiwami a 8.99 euro, Yakuza Kiwami 2 a 19.99 euro, Dragon Quest Builders 2 a 35.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 1 e 2 a 19.99 euro, Metal Gear Solid The Definitive Experience a 19.99 euro, Marvel vs Capcom Infinite Deluxe Edition a 19.99 euro e molti altri.

Sul PlayStation Store sono disponibili anche gli sconti su una selezione essenziale di giochi PS4 e giochi in offerta a meno di 20 e 10 euro. Inoltre è attiva l'Offerta della Settimana dedicata ad uno dei titoli più acclamati degli ultimi mesi, The Outer Worlds di Obsidian. Offerte valide fino a inizio marzo.