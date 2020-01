Sconti Amazon: 10 giochi in offerta per il fine settimana

Sta per iniziare un nuovo fine settimana e come di consueto Amazon.it propone una serie di offerte e sconti sui migliori videogiochi per PC e console. Abbiamo selezionato dieci giochi in vendita a prezzo ridotto per un periodo limitato.

Tra i giochi in offerta per la giornata di oggi (venerdì 17 gennaio) e per tutto il weekend segnaliamo Pokemon Spada a 49.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition a 29.99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 21.99 euro e Metro Exodus a 19.99 euro, stesso prezzo per Tekken 7 in versione standard senza Season Pass.

Sconti Amazon Videogiochi

Interessanti anche gli sconti su Assassin's Creed Origins e Shadow of the Tomb Raider, entrambi proposti a poco meno di 20 euro l'uno. Tutte le offerte indicate sono valide fino ad esaurimento scorte, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi, i prodotti potrebbero andare rapidamente sold-out o magari tornare presto ad essere venduti a prezzo pieno.