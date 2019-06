Sconti Amazon: Anthem a 25 euro, Crash Bandicoot Trilogy, Spyro e PES 2019 in offerta

Non sono particolarmente numerose le offerte videogiochi Amazon del 18 giugno ma certamente risultano interessanti dal punto di vista della qualità, con sconti su giochi come Spyro Reignited Trilogy, PES 2019, MotoGP 19 e Anthem.

In particolare è Anthem per PC a catalizzare la nostra attenzione, il gioco BioWare è in vendita al prezzo di 25 euro (codice digitale), ad oggi il prezzo più basso mai visto per il titolo Electronic Arts. In offerta anche Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, PES 2019, MotoGP 19 e Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Sconti Videogiochi su Amazon

Le offerte indicate sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati dunque approfittatene prima che i prodotti vadano sold out, situazione che si verifica con estrema frequenza durante i giorni di offerte.