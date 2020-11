Sconti Amazon per il Black Friday: Spider-Man Miles Morales per PS5 in offerta

Vi abbiamo già parlato degli sconti sui giochi PS5 per il Black Friday, effettivamente alcuni rivenditori stanno proponendo offerte su giochi appena usciti per la console next-gen Sony, tra questi anche Amazon che ha deciso di scontare Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Nell'ultima avventura della serie Marvel's Spider-Man, l'adolescente Miles Morales cerca di ambientarsi in un nuovo quartiere mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, come nuovo Spider-Man. Ma quando una feroce lotta per il potere minaccia di distruggere la sua nuova casa, l'aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve raccogliere il testimone di Spider-Man e dimostrarsi all'altezza.

Marvel's Spider-Man Miles Morales costa 55.77 euro su Amazon.it, non si tratta di un grande sconto considerando che il prezzo di listino è pari a 60.99 euro, il risparmio è pari al 9% (5.22 euro), è però questo un segnale importante che dimostra come sia già possibile proporre giochi per PlayStation 5 a prezzi ribassati, seppur in un periodo dell'anno molto particolare e con una emergenza sanitaria in corso.

In ogni caso anche sul PlayStation Store sono disponibili giochi per PS4 e PS5 in offerta per il Black Friday, promozioni valide fino al primo dicembre.