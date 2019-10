Sconti Amazon: cinque videogiochi in offerta, da GTA 5 a eFootball PES 2020

Anche nella giornata di oggi (mercoledì 9 ottobre) Amazon.it propone una selezione di sconti e offerte sui migliori videogiochi per PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Ne abbiamo selezionati cinque, ora in vendita a prezzo ridotto.

Tra i giochi in promozione troviamo titoli piuttosto recenti come eFootball Pro Evolution Soccer 2020, The Legend of Zelda Link's Awakening per Nintendo Switch e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, uscito la scorsa settimana e ora in offerta su Amazon.

Amazon Sconti Videogiochi

Presenti anche due classici come Call of Duty Black Ops 4 (in versione esclusiva con Calling Cards, non disponibile su altri store) e Grand Theft Auto V in versione standard entrambi proposti a 19.99 euro. Le offerte indicate sono valide solamente per la giornata odierna e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi.