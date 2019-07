Sconti Amazon: cinque videogiochi in offerta a prezzo speciale

Amazon.it propone anche oggi una selezione di videogiochi in offerta in vendita a prezzo ridotto solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Ne abbiamo selezionati cinque, ecco i nostri suggerimenti sui migliori sconti giochi PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Iniziamo segnalando Metal Gear Solid V The Definitive Experience, bastano 22.99 euro per acquistare questo pacchetto completo che include Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Metal Gear Solid V Ground Zeroes e Metal Gear Online. Anthem di BioWare costa invece 24.99 euro, ad oggi il prezzo più basso mai visto mentre la Gold Edition di Trials Rising ha un prezzo fissato a 19.99 euro. Altri sconti coinvolgono Spyro Reignited Trilogy a 29.99 euro (anzichè 39.99 euro) e Need for Speed Payback a 19.99 euro.

Sconti Videogiochi Amazon

Le offerte indicate sono valide solamente per un breve periodo e attive fino ad esaurimento scorte. Amazon si riserva il diritto di cambiare i prezzi senza alcun preavviso, pertanto se notate dei repentini cambiamenti vi invitiamo a farcelo sapere con un commento, provvederemo a modificare nel più breve tempo possibile.